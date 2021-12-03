ماليزيا تعلن أول إصابة بمتحور أوميكرون على أراضيها

جدة - نرمين السيد - وأوضح جمال الدين أنه تم تأكيد أول حالة إصابة بالمتغير الجديد، بعد سلسلة من الاختبارات التى أجريت على 74 شخصا، مصابين بفيروس كورونا فى مطار كوالالمبور الدولى، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية.
وأشار إلى أن الحالة تعود لطالبة جامعية (19 عاما) وصلت إلى ماليزيا قادمة من جنوب إفريقيا فى 19 نوفمبر الماضى، أكملت تحصينها بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، وخضعت لحجر صحى، لمدة 10 أيام وانتهى فى 29 نوفمبر الماضى، ولم تظهر عليها أى أعراض خلال الحجر الصحى.
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