الولايات المتحدة و10 دول أخرى تجدد دعمها لوحدة سوريا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان مشترك، نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، صدر عن اجتماع ممثلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى ومصر وفرنسا وألمانيا والعراق والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مستوى المبعوثين فى بروكسل لمناقشة الأزمة فى سوريا.

وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء استمرار معاناة الشعب السورى نتيجة أكثر من 10 سنوات من العنف والوضع الإنسانى المتأزم فى البلاد.

وشدد على أهمية المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة من خلال جميع السبل، بما فى ذلك مشاريع الإنعاش عبر الحدود وغيرها المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585 ، فى جميع أنحاء سوريا.

وأكدت الدول الموقعة على البيان أهمية استمرار آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود التى تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين سورى شهريا، وكذلك الحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة السخية، حتى يتمكن السوريون الذين يريدون العودة إلى الوطن طواعية من الرجوع إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورحب البيان بالإحاطة التى قدمها المبعوث الأممى الخاص لسوريا جير بيديرسن وتعهد بمضاعفة دعم جهوده المستمرة، بما فى ذلك فى اللجنة الدستورية، لإشراك جميع الأطراف وإحراز تقدم نحو حل سياسى للأزمة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والضغط بقوة من أجل المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة.