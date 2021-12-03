جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة الدولية - فى بيان، أوردته قناة (اليمن الإخبارية) - أن النزاع المسلح الدائر فى اليمن لا يزال يحصد مزيدا من الأرواح، فى حين أجبرت المعارك الأخيرة نحو 40 ألف شخص فى مأرب وأكثر من 10 آلاف فى الحديدة على ترك منازلهم منذ سبتمبر الماضى بحثا عن الأمان".
وأضاف البيان أن العمليات العسكرية المستمرة على عدة جبهات، فضلا عن الألغام، لا تزال تهدد حياة المدنيين وسبل كسب عيشهم، كما تعوق حصولهم على الخدمات الأساسية، ومنها المياه والغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وكانت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن كاتارينا ريتز قد عاينت بنفسها هذا الشهر آثار القتال على جانبى الجبهات فى اليمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصليب الأحمر: نزوح أكثر من 50 ألف يمنى من مأرب والحديدة منذ سبتمبر الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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