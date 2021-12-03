الصليب الأحمر: نزوح أكثر من 50 ألف يمنى من مأرب والحديدة منذ سبتمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة الدولية - فى بيان، أوردته قناة (اليمن الإخبارية) - أن النزاع المسلح الدائر فى اليمن لا يزال يحصد مزيدا من الأرواح، فى حين أجبرت المعارك الأخيرة نحو 40 ألف شخص فى مأرب وأكثر من 10 آلاف فى الحديدة على ترك منازلهم منذ سبتمبر الماضى بحثا عن الأمان".

وأضاف البيان أن العمليات العسكرية المستمرة على عدة جبهات، فضلا عن الألغام، لا تزال تهدد حياة المدنيين وسبل كسب عيشهم، كما تعوق حصولهم على الخدمات الأساسية، ومنها المياه والغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

وكانت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن كاتارينا ريتز قد عاينت بنفسها هذا الشهر آثار القتال على جانبى الجبهات فى اليمن.