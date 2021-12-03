"صداع رونالدو" مستمر بإيطاليا.. الصفقة المشبوهة تهز الجميع

حتى بغيابه، يسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "صداعا" حقيقيا لنادي يوفنتوس الإيطالي، بسبب تحقيقات في صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال نادي يوفنتوس، مساء الخميس، إن سلطات الادعاء الإيطالي أمرت بتفتيش مكاتب النادي مرة أخرى في إطار تحقيقات تجريها وتتعلق بالجوانب المالية في صفقة بيع المهاجم البرتغالي قبل أشهر.
وقالت سلطات الادعاء في مدينة تورينو، حيث مقر النادي، إنها تحقق في ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين، وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.
وأكد يوفنتوس أنه يتعاون وبصورة كاملة مع السلطات في هذه التحقيقات.
وكان رونالدو قد انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، مقابل 30 مليون يورو، بعد 3 سنوات في يوفنتوس لم "تحقق أهدافها المطلوبة".
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