رسميا.. جورج قرداحى يقدم استقالته للحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وقال قرداحى فى خطاب استقالته: "أتقدم إليكم بطلب استقالتى من منصبى كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب"، وذلك على خلفية التصريحات التى أدلى بها وزير الإعلام اللبنانى بشأن اليمن والحوثيين، ما أثار غضب دول الخليج.
وفى وقت سابق، قال قرداحى إن استقالته قد تساعد على "حلحلة الأزمة" بين لبنان ودول خليجية على رأسها السعودية، وأضاف: "منذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتى تفيد فأنا جاهز لها".
وتؤكد مصادر لبنانية أن إعلان قرداحى استقالته سيمهد الطريق لحل محتمل للخلاف الدبلوماسى بين لبنان والسعودية الذى تفاقم بسبب تصريحات الوزير.
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