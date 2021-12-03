جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، توقع فرنسا العديد من الاتفاقات الكبرى مع الإمارات، اليوم، حيث أكد مصدران أن باريس قد تبرم أخيرًا صفقة بمليارات الدولارات لبيع طائرات رافال مقاتلة، وسط مساعى لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع أبوظبى.
ويبدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم، زيارة ليومين إلى منطقة الخليج، حيث أعلن مصدران من الرئاسة الفرنسية أن أبوظبى قد تشترى نحو 80 طائرة رافال مقاتلة، لافتين إلى أن هذه هى أكبر صفقة لتلك الطائرة التى تصنعها شركة داسو.
وردًا على الصحفيين بشأن التساؤل حول الصفقة، قال المستشار الدبلوماسى لرئيس الإمارات، أنور قرقاش: "لا أريد أن أفسد هدية عيد الميلاد على الرئيس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باريس: الإمارات توقع عقدا مع فرنسا لشراء 80 طائرة رافال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.