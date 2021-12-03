باريس: الإمارات توقع عقدا مع فرنسا لشراء 80 طائرة رافال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، توقع فرنسا العديد من الاتفاقات الكبرى مع الإمارات، اليوم، حيث أكد مصدران أن باريس قد تبرم أخيرًا صفقة بمليارات الدولارات لبيع طائرات رافال مقاتلة، وسط مساعى لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع أبوظبى.

ويبدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم، زيارة ليومين إلى منطقة الخليج، حيث أعلن مصدران من الرئاسة الفرنسية أن أبوظبى قد تشترى نحو 80 طائرة رافال مقاتلة، لافتين إلى أن هذه هى أكبر صفقة لتلك الطائرة التى تصنعها شركة داسو.

وردًا على الصحفيين بشأن التساؤل حول الصفقة، قال المستشار الدبلوماسى لرئيس الإمارات، أنور قرقاش: "لا أريد أن أفسد هدية عيد الميلاد على الرئيس".