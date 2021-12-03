وحسبما جاء فى المرسوم: "المرأة ليست ملكية، بل هى إنسان نبيل وحر، ولا يمكن لأحد أن يعطيها لأحد مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة"، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأى شخص إجبار امرأة غير متزوجة أو مطلقة على الزواج.
كما شدد المرسوم على أنه لا يمكن لأى شخص أن يقايض المرأة فى مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة، داعيًا وزارتين فى الحكومة الأفغانية والمحاكم إلى ضمان التوعية بهذه الحقوق وتنفيذها.
كما ينص المرسوم على أن الأرامل يحق لهن الحصول على ميراث، وكذلك الحصول على هدية زفاف إذا تزوجن مرة أخرى، إلا أنه لم يتطرق إلى حقوق المرأة فيما يتعلق بالتعليم والعمل.
ومنذ وصولها إلى السلطة، قيدت الحركة حقوق المرأة بشكل ملحوظ، حيث لم يسمح لهن بالعودة إلى وظائفهن في كثير من الحالات، بالإضافة إلى إغلاق معظم المدارس الثانوية للفتيات.
وكثيرًا ما يحدث فى أفغانستان أن تُمنح المرأة كتعويض فى النزاعات العائلية أو توريثهن لشخص فى العائلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان تصدر مرسومًا حول حقوق المرأة فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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