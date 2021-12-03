وزير الدفاع الأوكرانى يحدد موعد الهجوم الروسى المحتمل

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندى بالقرب من الحدود الأوكرانية، وربما تستعد لهجوم عسكرى واسع النطاق فى نهاية يناير المقبل، مستندًا فى ذلك إلى تقارير المخابرات.





وفى كلمته أمام البرلمان الأوكرانى، قال ريزنيكوف إن أوكرانيا لن تقدم على أى تصرف استفزازى، لكنها مستعدة للرد إذا شنت روسيا هجومًا. وكانت أوكرانيا وحلفاؤها فى حلف شمال الأطلسى حذروا من تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية هذا العام، وسط مخاوف من تحول الصراع المحتدم فى شرق أوكرانيا إلى حرب مفتوحة.

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