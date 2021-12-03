اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.. دراسة تتوصل إلى السبب

يُعد قصور الانتباه وفرط الحركة أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا في العالم، خاصة وأنها تظهر عادة أثناء الطفولة.

وقال موقع "جيروزاليم بوست" إن علماء إسرائيليين توصلوا في دراسة حديثة إلى ما يمكن اعتباره "الأسباب الجينية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".

وتم إجراء الدراسة الجديدة من قبل باحثين من جامعة بن غوريون في النقب والمركز الطبي لجامعة سوروكا، ونشرت نتائجها في المجلة الأكاديمية "Nature Communications".

ووجدت الدراسة أن الجين الذي يؤدي إلى هذا الاضطراب قد يكون هو "CDH2"، وذلك بعد تحوره.

وذكر المصدر أن CDH2 هو جين يساعد في نشاط وتشكيل الدماغ، ويؤثر بدوره على المسارات الجزيئية ومستويات الدوبامين في بنيتين محددتين للدماغ، وهما المنطقة السقيفية البطنية وقشرة الفص الجبهة.

وتابع: "حسب دراستنا، هاتان البنيتان مسؤولتان معا عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".

ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تمهيد الطريق لفهم أعمق حول اضطراب فرط الحركة، وكيف يمكن معالجته مستقبلا.