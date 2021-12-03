الصحة العالمية تحذر من ارتفاع إصابات أوميكرون فى آسيا

جدة - نرمين السيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" فى دول آسيا والمحيط الهادئ، داعية إلى الاستعداد لزيادة جديدة فى الإصابات بتلك المناطق.





وفى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، قال المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى منطقة غرب المحيط الهادئ، تاكيشى كاساى، إنه يتعين على شعوب تلك الدول توخى الحذر مع توقع المزيد من التجمعات، وزيادة تحركات الأشخاص خلال موسم عطلة عيد الميلاد.

وأضاف كاساى من المقر فى مانيلا، عاصمة الفلبين، أن البيانات الأولية تظهر أن متحور أوميكرون، الذى تم رصده لأول مرة فى جنوب إفريقيا، وصُنف مؤخرًا بأنه "مثير للقلق"، يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال عن غيره من متحورات فيروس كورونا الأخرى.

وتابع كاساي: "مراقبة الحدود يمكن أن تؤخر وصول الفيروس وكسب الوقت، لكن يجب على كل دولة وكل مجتمع الاستعداد للزيادات الجديدة فى الحالات"، لافتًا إلى أن "الأخبار الإيجابية فى كل هذا هو أنه لا توجد أى معلومات لدينا حاليًا حول أوميكرون تشير إلى أننا بحاجة إلى تغيير طريقة استجابتنا".

ودعا كاساى دول آسيا والمحيط الهادئ إلى استخدام خبرتها فى التعامل مع متحور "دلتا" المنتشر حاليًا، كدليل استرشادى بشأن كيفية التأقلم مع الارتفاعات المستقبلية فى أعداد الإصابات بطريقة أكثر استدامة.