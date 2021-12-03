عاجل- اعتقال مسلح فى قبرص حاول اغتيال البابا فرنسيس

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول فى الشرطة القبرصية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على مشتبه به، كان يحمل سكينًا، وحاول الدخول إلى ملعب مكشوف، حيث كان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يرأس قداسًا فى العاصمة نيقوسيا.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول الأمنى القبرصى إنه "خلال عملية تفتيش عند مدخل الملعب، ألقى القبض على رجل أجنبى يبلغ من العمر 43 عامًا، وبحوزته سكين". ولم تشر التقارير القبرصية إلى تفاصيل أخرى بشأن الواقعة، حيث حلّ البابا فرنسيس ضيفًا على قبرص، فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

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