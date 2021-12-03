الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين وداهمت عددا من المنازل في مدينة الخليل وبلدة حلحول.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: هشام حميدان الشرباتي (54 عاما) وهارون إبراهيم الكركي (40 عاما) وباسم محمد عبيدو (49 عاما)، ومحمد أبو زينة، بعد تفتيش منازلهم، كما فتشت منزل المواطن نبيل عابدين.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حلحول شمال الخليل عرف منها منزل المواطن عاطف الأطرش.
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