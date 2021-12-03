محمد بن زايد يستقبل الرئيس الفرنسي في "إكسبو 2020 دبي"

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة في معرض "إكسبو 2020 دبي".

ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس الفرنسي إلى الدولة، معربا عن سعادته بتجدد اللقاء في دولة الإمارات، و"الذي يؤكد الحرص المشترك على استمرار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الصديقين"، حسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

ونقل ولي عهد أبوظبي إلى ماكرون تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته له بالصحة والسعادة ولبلده الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وهنأ الرئيس الفرنسي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات حكومةً وشعباً بمناسبة احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي "عيد اتحاد الــ50"، متمنيا للدولة دوام التقدم والازدهار، معربا عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة وواعدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين ويدعم مساعي السلام في المنطقة.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدا في هذا السياق حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.