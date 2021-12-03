روسيا تطلق صاروخ أنجارا الخفيف فى النصف الأول من 2022

جدة - نرمين السيد - وقال روجوزين - فى تصريح، نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - إن "إطلاق صاروخ (أنجارا) الخفيف سيبدأ فى النصف الأول من العام المقبل، وأن إطلاق ناقلة صاروخ (أنجارا) الثقيلة سيتم بنهاية الشهر الجارى".
ويعتبر صاروخ "أنجارا" من عائلة صواريخ الفضاء الروسية من الجيل الجديد، ويتكون من صواريخ حاملة خفيفة ومتوسطة وثقيلة بقدرة رفع تصل إلى 37.5 طن، وتستخدم عائلة الصواريخ الجديدة مكونات دافعة صديقة للبيئة، وتم إطلاق أول صاروخين من صواريخ "أنجارا" الثقيلة فى 23 ديسمبر 2014 وفى 14 ديسمبر 2020.
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