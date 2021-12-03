ولى عهد أبوظبى والرئيس الفرنسى يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تسهم فى تعزيز آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون الذى يخدم مصالحهما المتبادلة.





وشملت الاتفاقيات والمذكرات التى وقعها الجانبان ـ فى معرض "إكسبو 2020 دبى"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - "اتفاقية شراء طائرات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع فى الإمارات و(Dassault Aviation)، اتفاقية بشأن تزويد معدات أسلحة (رافال) بين وزارة الدفاع فى الإمارات وشركة (MBDA)، اتفاقية شراء طائرات عمودية (H225M) وخدمات ذات الصلة بها بين وزارة الدفاع الإماراتية و(Airbus Helicopters)".

كما شملت المذكرات، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية والانتعاش الفرنسية، مذكرة تفاهم بين شركتى "مبادلة للاستثمار" و"BPI France"، مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والمالية فى فرنسا.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين "أدنوك" و"توتال للطاقة"، عقد بين "بروج" و"تيكنب" لبناء وحدة تكسير للإيثان على مستوى عالمى لتوسعة مشروع "بروج 4"، مذكرة تفاهم بين "مصدر" و"إنجى" حول تحالف إستراتيجى، مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبى القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، مذكرة تفاهم بين "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" وشركة "الكتريسيتة دو فرونس" فى مجال الطاقة النووية.

بالإضافة إلى التعديل على الاتفاقية المبرمة بين الإمارات وفرنسا بشأن متحف اللوفر أبوظبى، والتوقيع على "خطاب نوايا" بشأن التعاون فى مجال استكشاف القمر بين "مركز محمد بن راشد للفضاء" و"المركز الوطنى للدراسات الفضائية" فى فرنسا.