الفلبين: مقتل زعيم داعش الجديد جنوب مانيلا

جدة - نرمين السيد - وقال الميجور جنرال جوفيماكس أوى، قائد فرقة مشاة بالجيش الفلبينى، إن الاشتباك وقع أمس الخميس، فى بلدة "ماماسابانو" بإقليم ماجوينداناو، على بعد 960 كيلومترًا، جنوب العاصمة مانيلا.

وأكد الميجور الفلبينى أن قوات الجيش عثرت على جثث عاصم كاريندا، الملقب بـ"أبو عظيم"، زعيم تنظيم داعش الجديد، و4 من رجاله بعد الاشتباك.

وأوضح أن كاريندا كان صانع قنابل فى التنظيم الإرهابى، وتولى قيادة داعش بعد مقتل قائدها السابق فى الشهر الماضى.