جدة - نرمين السيد - وقال الميجور جنرال جوفيماكس أوى، قائد فرقة مشاة بالجيش الفلبينى، إن الاشتباك وقع أمس الخميس، فى بلدة "ماماسابانو" بإقليم ماجوينداناو، على بعد 960 كيلومترًا، جنوب العاصمة مانيلا.
وأكد الميجور الفلبينى أن قوات الجيش عثرت على جثث عاصم كاريندا، الملقب بـ"أبو عظيم"، زعيم تنظيم داعش الجديد، و4 من رجاله بعد الاشتباك.
وأوضح أن كاريندا كان صانع قنابل فى التنظيم الإرهابى، وتولى قيادة داعش بعد مقتل قائدها السابق فى الشهر الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين: مقتل زعيم داعش الجديد جنوب مانيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.