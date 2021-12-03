الكرملين يكشف استعدادات اللقاء بين بوتين وبايدن عبر الفيديو

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، بدء العمل بين موسكو وواشنطن لتنظيم اجتماع عبر الفيديو بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والأمريكى جو بايدن، وذلك فى ذروة التوتر بين البلدين حول أوكرانيا.





وردًا على سؤال الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، إن "العمل جار. إنه مؤتمر عبر الفيديو"، لافتًا إلى أنه "لم يتم الاتفاق على الموعد الدقيق بعد". كما أوضح بيسكوف أن "الجانبين لديهما مقترحاتهما بشأن المواعيد، لكن لم يتم الاتفاق عليها بعد". وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، كشف أمس الخميس، عن الاتصال المرتقب بين الرئيسين الروسى والأمريكى، متوقعًا أن يتم إجراؤه "خلال الأيام المقبلة" دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

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