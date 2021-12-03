جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن الكاظمى يقدم التعازى لأسر ضحايا الهجوم الإرهابى على قرية خضر جيجة بالقرب من جبال قرچوج والذى راح ضحيته عدد من المدنيين وقوات البيشمركة بين شهيد وجريح".
وأكد البيان أن قوات البيشمركة هى من ضمن منظومة الدفاع الوطنى وتعمل جنبًا إلى جنب مع إخوانهم فى قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن والمناطق، مشددًا على أن العصابات الإرهابية بعد أن منيت بهزائم كبيرة فى مختلف مناطق البلاد تحاول بشكل أو بآخر تنفيذ أعمال غادرة بعد أن عجزت عن مواجهة قواتنا الأمنية، مشددًا على ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أو الاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء العراق: الهجوم الإرهابى فى أربيل لن يمر دون قصاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.