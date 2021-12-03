رئيس وزراء العراق: الهجوم الإرهابى فى أربيل لن يمر دون قصاص

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن الكاظمى يقدم التعازى لأسر ضحايا الهجوم الإرهابى على قرية خضر جيجة بالقرب من جبال قرچوج والذى راح ضحيته عدد من المدنيين وقوات البيشمركة بين شهيد وجريح".

وأكد البيان أن قوات البيشمركة هى من ضمن منظومة الدفاع الوطنى وتعمل جنبًا إلى جنب مع إخوانهم فى قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن والمناطق، مشددًا على أن العصابات الإرهابية بعد أن منيت بهزائم كبيرة فى مختلف مناطق البلاد تحاول بشكل أو بآخر تنفيذ أعمال غادرة بعد أن عجزت عن مواجهة قواتنا الأمنية، مشددًا على ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أو الاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية.