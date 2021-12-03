الصحة العالمية: لم نسجل وفيات مرتبطة بأوميكرون حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية فى جنيف، اليوم الجمعة، أن المنظمة لم تتلق أى معلومات حتى الآن عن وفيات مرتبطة بسلالة أوميكرون، المتحور الجديد من فيروس كورونا،





وفى المؤتمر الصحفى الدورى للأمم المتحدة فى جنيف، قال كريستيان ليندماير: "لم أطلع على أى معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون". واعتبر متحدث الصحة العالمية أنه مع لجوء المزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحورة الجديدة، "سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات"، معربًا فى الوقت ذاته عن آماله بألا يكون هناك وفيات بسبب المتحور الجديد.

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