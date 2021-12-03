إيطاليا تدعو الحكومة اللبنانية لتبنى إجراءات لتجاوز الأزمة الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو عن القلق من خطورة الوضع الاقتصادى فى لبنان، داعيا الحكومة اللبنانية لتبنى الإصلاحات اللازمة لتجاوز الأزمة وإجراء الانتخابات دون تأخير.





وذكرت وزارة الخارجية الايطالية، فى بيان أوردته وكالة "آكى" الايطالية، أن ذلك جاء خلال لقائه مع نظيره اللبنانى عبدالله بو حبيب على هامش النسخة السابعة من أعمال (حوارات المتوسط).

وأشار دى مايو بحسب البيان، إلى روابط الصداقة التقليدية بين إيطاليا ولبنان، الشريك الأساسى والدولة الرئيسية لاستقرار الشرق الأوسط، مؤكدا عزم إيطاليا على دعم أمن لبنان واستقراره، سواء من خلال المشاركة فى بعثة يونيفيل، التى تتولى قيادتها، ومن خلال بعثة التدريب الثنائية (MIBIL).

وأفاد البيان، أن اللقاء استعرض أيضا القضايا الإقليمية الرئيسية، حيث أعرب الوزيران عن الأمل فى إعادة إرساء مناخ من التعاون فى المنطقة.