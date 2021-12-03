إيطاليا: ارتفاع معدل الإصابات الأسبوعى بوباء كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر المعهد الايطالى للصحة - فى بيان أوردته وكالة (آكى) الإيطالية اليوم الجمعة- ، أن معدل الإصابات ارتفع فى الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجارى لـ 155 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بينما كان فى الأسبوع المنصرم 125 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

ووفق وزارة الصحة الإيطالية، فإن العدد الكلى للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الراهنة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية فى الاشهر الاولى من العام المنصرم، فاق الـ 5 ملايين، حصد الوباء أرواح 134 ألفا منهم.