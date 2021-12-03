النمسا: تعيين وزير الداخلية كارل نيهمر مستشارًا للبلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة حزب الشعب فى النمسا، اليوم الجمعة، اختيار وزير الداخلية الحالى كارل نيهمر، لشغل منصب رئيس حزب الشعب المحافظ، ولتولى منصب المستشار الفيدرالى للبلاد، وهو التعيين الذى يجب أن يصادق عليه الرئيس ألكسندر فان دير بيلين.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فقد جاء اختيار نيهمر، 49 عامًا، بإجماع الحزب فى الاجتماع الذى عقد اليوم بشكل طارئ عقب الاستقالة المفاجئة للمستشار النمساوى السابق سيباستيان كورتس، أمس الخميس، كزعيم للتشكيل السياسى ومتحدث برلمانى. كما استقال، أمس، المستشار النمساوى ألكسندر شالنبيرج، الذى كان قد تولى هذا المنصب فى أكتوبر الماضى، عقب تنحى كورتس كرئيس للحكومة، وسط اتهامات بالفساد. ووشدد نيهمر فى أول مداخلة له عقب تعيينه مستشارًا للنمسا، على عزمه الاستمرار داخل الائتلاف الحكومى المشكل بين حزبه وحزب الخضر منذ عام 2020.

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