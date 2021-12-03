بيونتيك: سنتمكن من تعديل لقاح سريع لمكافحة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - توقع رئيس شركة بيونتيك الألمانية، أوجور شاهين، اليوم الجمعة، أن شركته ستكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع، لمكافحة المتحور الجديد من الوباء الذى تم رصده لأول مرة فى جنوب إفريقيا، والمعروف باسم "أوميكرون".





وفى مؤتمر "رويترز نكست"، قال شاهين إن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات، لافتًا إلى أن شركة بيونتيك أنتجت أحد أوائل اللقاحات المضادة للوباء بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية. وأضاف رئيس بيونتيك: "هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة المطعمين، نتوقع أن المصابين الذين تلقوا التطعيم سيتمتعون بالحماية من الأعراض الشديدة للمرض"، موضحًا أن تحورات الفيروس تعنى أنه من المرجح أن تصبح التطعيمات سنوية كما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية.

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