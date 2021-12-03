أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد الشريفي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد الشريفي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد بن حزام الشريفي، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والقبلي والاجتماعي.
وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ قايد احمد الشريفي، والشيخ صالح بن احمد بن حزام الشريفي، والشيخ علوي بن حزام الشريفي، بمناقب الفقيد الذي يعد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية البارزة في شبوة ومن الساعين لإصلاح ذات البين في أوساط المجتمع، معتبراً رحيله خسارة للوطن عامة وشبوة خاصة.
وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الشريفي وقبائل ووجهاء وأعيان منطقتي الشِعّب والمصعبين وأبناء محافظة شبوة كافة.. سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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