تونس ترد على منتقدى ترشيحات مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أوضحت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الترشحات لعضوية الأجهزة الإقليمية أو الدولية تخضع لآليات وإجراءات متعارف عليها لدى أهل المهنة والمتمرسين فى العمل متعدد الأطراف ولا يمكن الخوض فيها عن غير معرفة أو دراية.





وأضاقت وزارة الخارجية، حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة، أن عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقى تنقسم إلى صنفين اثنين يختلفان باختلاف مدة الولاية التى يتم الترشح لها سواء سنتين أو ثلاث سنوات.

ويأتى هذا التوضيح، وفق ما جاء فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عقب تداول بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى خبر دعم دولة شقيقة لترشح دولة شقيقة أخرى لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقى على حساب ترشح تونس لعضوية هذا الجهاز.

وأوضح البيان أن تونس ترشحت لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقى لولاية السنتين وهى الدولة المغاربية الوحيدة التى ترشحت حتى الآن فى هذه الفئة من العضوية ولا علاقة لترشحها بترشح دولة مغاربية شقيقة تقدمت لولاية الثلاث سنوات.

وأعربت وزارة الشئون الخارجية عن استغرابها الإمعان فى الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة، داعية وسائل الإعلام والمتابعين للشأن الدبلوماسى إلى التحرى من صحة الأخبار المتداولة واستقاء المعلومة من مصدرها تفاديًا لأى لبس أو تأويل مجانب للصواب قد يسيء إلى تونس وعلاقاتها الخارجية.