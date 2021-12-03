سنغافورة تشدد الإجراءات على المسافرين بسبب متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الجمعة، أنه سيتعين على جميع المسافرين الذين يدخلون سنغافورة عبر ممرات السفر المحصنة إجراء اختبارات للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) يوميا لمدة سبعة أيام عند الوصول، وذلك فى الوقت الذى تشدد فيه البلاد من إجراءاتها ضد متحور "أوميكرون" من الفيروس.





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