روسيا: البيروقراطية تعرقل اعتراف الصحة العالمية بـ سبوتنيك V

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى كيريل دميتريف أن منظمة الصحة العالمية تؤخر الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لكورونا بسبب عقبات بيروقراطية بحتة.





وقال دميتريف فى حديث لصحيفة "لا ناسيون"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة: "تحافظ وزارة الصحة الروسية على علاقات وثيقة مع منظمة الصحة العالمية، ونحن نتفهم أنه لا تزال هناك عقبات صغيرة على طريقنا، لكنها بيروقراطية بطبيعتها".

وأضاف: "روسيا لا ترى أى أسباب خاصة وراء تأخير الصحة العالمية الاعتراف بلقاحنا"، مشيرا إلى أن بعد موافقة منظمة الصحة العالمية سيسمح التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" للمواطنين الروس بدخول المزيد من البلدان.

وكان رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى قد أعلن فى وقت سابق أن بلاده سترسل بيانات إضافية عن اللقاح الروسى إلى منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه من المتوقع انتهاء المنظمة من اختبارها للقاح فى ديسمبر الحالى.

ومن جهته، أشار وزير الخارجية سيرجى لافروف خلال، اجتماع مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى أهمية إدراج اللقاحات المطورة فى روسيا ضد كورونا على قائمة العقاقير، التى أوصت بها المنظمة للاستخدام فى حالات الطوارئ.