بعثة أممية تعزى العراق فى ضحايا هجوم إرهابى على مخمور

وقالت بعثة "يونامى" - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية ـ : "خالص تعازينا لمن فقدوا أحباءهم فى الهجوم الشنيع فى قضاء مخمور، ونتمنى للجرحى الشفاء التام والعاجل"، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الأمنى فى المعركة المستمرة ضد الإرهاب فى البلاد.
ويأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة إقليم كردستان عن مقتل 13 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون ومقاتلون أكراد (البيشمركة) فى هجوم لتنظيم داعش شمال العراق.
وأشارت إلى أن المتطرفين هاجموا إحدى القرى فى قضاء مخمور جنوب أربيل وقتلوا مدنيين، موضحًا أن قوات البيشمركة شنت بعد ذلك عملية لكن انفجرت عبوة ناسفة زرعها عناصر "داعش"، وأدت إلى مقتل عناصر من البيشمركة، دون أن تشير إلى عددهم.
يشار إلى أن مخمور منطقة جبلية على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرقى الموصل و60 كيلومترًا جنوب غربى العاصمة الكردية أربيل.
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