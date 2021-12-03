بعثة أممية تعزى العراق فى ضحايا هجوم إرهابى على مخمور

جدة - نرمين السيد - قدمت بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى"، اليوم الجمعة، خالص التعازى إلى الشعب العراقى فى ضحايا الهجوم الإرهابى على قضاء مخمور فى محافظة أربيل الواقعة شمال البلاد.





وقالت بعثة "يونامى" - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية ـ : "خالص تعازينا لمن فقدوا أحباءهم فى الهجوم الشنيع فى قضاء مخمور، ونتمنى للجرحى الشفاء التام والعاجل"، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الأمنى فى المعركة المستمرة ضد الإرهاب فى البلاد.

ويأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة إقليم كردستان عن مقتل 13 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون ومقاتلون أكراد (البيشمركة) فى هجوم لتنظيم داعش شمال العراق.

وأشارت إلى أن المتطرفين هاجموا إحدى القرى فى قضاء مخمور جنوب أربيل وقتلوا مدنيين، موضحًا أن قوات البيشمركة شنت بعد ذلك عملية لكن انفجرت عبوة ناسفة زرعها عناصر "داعش"، وأدت إلى مقتل عناصر من البيشمركة، دون أن تشير إلى عددهم.

يشار إلى أن مخمور منطقة جبلية على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرقى الموصل و60 كيلومترًا جنوب غربى العاصمة الكردية أربيل.