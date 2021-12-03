معهد روبرت كوخ: أعداد الوفيات بسبب كورونا ارتفعت بشكل كبير

وأضاف ويلر- فى تصريح له - أنه فى هذه الحالة الطارئة، فمتغير كورونا الجديد أوميكرون، والذى لا يمكن تقييمه بعد، قد وصل إلى ألمانيا ويمكن أن يكون أكثر عدوى من متغير دلتا.
من جانبه، ناشد وزير الصحة الفيدرالى المنتهية ولايته ينس شبان (CDU) الولايات الفيدرالية لتطبيق قواعد كورونا الأكثر صرامة التى تم الاتفاق عليها يوم أمس الخميس .
وأضاف شبان - فى تصريحات صحفية- أن القرار جاء متأخرا، لكنه أتُخذ الآن على الأقل ولفت إلى ان "المهمة الآن هى تنفيذ المتطلبات والسيطرة عليها وقبولها، على الرغم من صعوبة الأمر بالنسبة لبعض الناس فى حياتهم اليومية".
وتوقع وزير الصحة المنتهى ولايته أن تواجه المستشفيات عيد ميلاد سيئًا.
وكشف عن أن عدد مرضى كوفيد -19 سيتخطى فى وحدات العناية المركزة العدد 5000 مصرحا بان الان يوجد حاليًا حوالى 4800 مصاب بالعنايه المركزه بالفيروس.
وأضاف شبان إن الوضع فى وحدات العناية المركزة "سيصل إلى ذروته الحزينة قرب عيد الميلاد".
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