بيلاروسيا: لوكاشينكو يعلن إجراءات لمواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، قال لوكاشينكو، اليوم الجمعة، خلال اجتماع بشأن تقدم البلاد الاقتصادى، إن حكومة البلاد يجب أن تتعامل مع المسألة "جذريًا ودون توان وبوضوح".

وأعلن الاتحاد الأوروبى، أمس الخميس، اعتماد حزمة خامسة من العقوبات المنسقة التى تستهدف أفرادًا وكيانات فى بيلاروسيا، بتهمة مسؤوليتها عن نشوب أزمة الحدود بين الاتحاد الأوروبى وبيلاروس.

ومن بين الكيانات التى شملتها العقوبات الأوروبية خطوط "بيلافيا" الجوية البيلاروسية، حيث يتهم الاتحاد الأوروبى بيلاروسيا بالسماح للمهاجرين باختراق حدود دول التكتل، فى محاولة لخلق أزمة مهاجرين جديدة، الأمر الذى ينفيه الرئيس لوكاشينكو.