الهند تحذر من إعصار جاواد وأمطار غزيرة على السواحل الشرقية

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، اليوم الجمعة، أن ولاية "أوديشا" شرقى البلاد تخطط لانتشار 266 فريق إنقاذ على ساحلها، والذى سيتضمن القوات الوطنية للتعامل مع الكوارث، وخدمات إطفاء الحرائق الحكومية، وقوات الولاية للتصدى السريع لآثار الكوارث.
كما أكد مفوض الإغاثة الخاصة بـ"أوديشا"، براديب كومار جينا، أن حكومة الولاية مستعدة جيدًا للتعامل مع الوضع المستجد، ووضعت 14 مقاطعة ساحلية فى حالة تأهب وطُلب منها اتخاذ جميع الخطوات الضرورية فى ضوء العاصفة الإعصارية الوشيكة، كما أوقفت السلطات هناك أنشطة الصيد بطول خط الساحل بأكمله، كإجراء احترازى.
أما حكومة ولاية "أندرا براديش" شرقى البلاد، فقد أعلنت أيضًا حالة التأهب القصوى.
ومن المتوقع أيضًا أن تصل سرعة الرياح الشديدة إلى 100 كيلو متر فى الساعة، كما أنه من المحتمل أن يتسبب الإعصار فى سقوط أمطار غزيرة على المقاطعات الساحلية من ولاية "بنغال الغربية" شمال شرقى الهند.
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