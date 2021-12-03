تحالف دعم الشرعية: تدمير 8 آليات عسكرية للحوثيين ومقتل 90 عنصرا فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للتحالف -أوردته قناة (اليمن) الفضائية- أن العمليات أسفرت عن تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 90 عنصرا. وكان التحالف العربى قد أعلن، أمس الخميس، عن توجيه ضربة جوية لهدف عسكرى مشروع فى صنعاء، مشيرًا إلى أن الضربة استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولى.. موضحا أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

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