قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل أربعة فلسطينيين فى الخليل

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء فى مدينة الخليل، واعتقلت كلا من هشام حميدان الشرباتى (54 عامًا) وهارون إبراهيم الكركى (40 عامًا) وباسم محمد عبيدو (49 عامًا)، ومحمد أبو زينة، بعد تفتيش منازلهم. وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل فى بلدة حلحول شمال الخليل.

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