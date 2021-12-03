ميقاتى يؤكد استمراره فى رئاسة الحكومة اللبنانية

وقال ميقاتى إن "الحكومة لا تعمل حاليًا كمجلس وزراء، ولكن تعمل كحكومة تنفيذية تقوم بالاجراءات التنفيذية كاملة"، مشيرًا إلى أنه "بعد حوالى 20 يوما من تشكيل الحكومة تعطلت بسبب ما حدث فى أحداث الطيونة وإصرار الثنائى الشيعى على الفصل بين التحقيق القضائى بانفجار مرفأ بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء، حيث لدينا فى الدستور المجلس الأعلى، وهى محكمة كاملة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى رتب قضائية إضافة إلى 7 نواب".
وبشأن الخيارات المطروحة أمامه للخروج من الوضع الراهن، وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء لقرابة 50 يوما، أوضح ميقاتى: "أمامى خياران، أولهما دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واستئناف العمل، ولكن لسنا فى مرحلة استفزاز لأحد فى لبنان، كما أنها ليست طريقتى أن استفز أحدًا فى هذا الظرف بالذات، فطريقتى لم الشمل وإيجاد المخارج اللازمة، أما خيارى الثانى ربما استقالة الحكومة، ولكن أختار أهون الخيارين، الأول الإبقاء على هذه الحكومة برئاستى ضمن هذا الإطار هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجددًا".
وشدد على أن "لبنان على استعداد لإزالة أى شوائب فى العلاقات"، مجددًا رغبة بلاده فى إقامة أفضل علاقات مع دول الخليج لأن "لبنان يشعر بالأمان حينما يكون الأخ الكبير بجانبه".
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن "لبنان كان وسيبقى عربى الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل فى جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، ويتطلع إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وأمتنها بروح الروابط التاريخية التى تجمع بين دولنا وشعوبنا".
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