جدة - نرمين السيد - أكد يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسى، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيزور روسيا فى 8 ديسمبر الجارى لإجراء محادثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وقال أوشاكوف فى تصريح - نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لدينا بالفعل خطة للاتصالات المقبلة فى ديسمبر، نتطلع إلى مقابلة رئيس الوزراء اليونانى". وفى نوفمبر الماضى، تحدث وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس عبر الهاتف مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، لمناقشة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 ديسمبر.. رئيس الوزراء اليونانى يزور روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.