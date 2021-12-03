اعتبارًا من العام المقبل.. التطعيم بجرعتين لدخول الجامعات

دوت الخليج :– قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إنه واعتبارًا من مطلع العام المقبل سيدخل أمر الدفاع رقم (35) حيز التنفيذ وسيطبق على جميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة.
وبين في منشور عبر فيسبوك الخميس، أنه واعتبارًا من ذلك التاريخ “لن يسمح لأي عضو هيئة تدريس أو إداري أو طالب بدخول الحرم الجامعي ما لم يكن حاصلاً على جرعتي مطعوم فايروس الكورونا”.
و”يستثنى من أمر الدفاع رقم (35) الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي المطعوم لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه”، وفق الخطيب الذي تابع، “لكن يتوجب عليهم إبراز فحص (Pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) عند الدخول إلى أي من الجامعات أو الكليات”.
ودعا جميع أعضاء هيئة التدريس وجميع الإداريين وجميع الطلبة الذين لم يحصلوا على المطعوم ولا يوجد أسباب طبية تمنعهم من ذلك سرعة الحصول على جرعتي المطعوم، متمنيا لهم الصحة والسلامة.
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