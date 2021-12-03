بصيص أمل لبرشلونة أمام بايرن ميونيخ بعد "القرار المفاجئ"

بصيص من الأمل عاشته جماهير برشلونة الإسباني، قبل مواجهة العملاق بايرن ميونيخ الألماني في "الموقعة المصيرية" بدوري أبطال أوروبا، بعد "قرار مفاجئ" من قبل بطل ألمانيا.

وأعلن برشلونة الإسباني، الجمعة، أن مباراته ضد بايرن ميونيخ خارج أرضه بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستقام الأسبوع المقبل بدون جماهير، بسبب وضع كوفيد-19 في ولاية بافاريا الألمانية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف بايرن، ومن المقرر أن تقام المواجهة بينهما يوم الأربعاء في استاد أليانز أرينا.

وقال النادي الإسباني "سيلعب بايرن ميونيخ ضد برشلونة خلف أبواب مغلقة".

وأضاف: "ستقام المباراة بدون جماهير في الاستاد بسبب الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكورونا بمنطقة بافاريا الألمانية خلال الأسابيع الأخيرة".

كما ستلعب مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريد بول لايبزغ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، بدون جماهير أيضا، بعد إعلان ولاية ساكسونيا الألمانية عن إغلاق جزئي الشهر الماضي.

وقررت الحكومة الألمانية، الخميس، خفض سعة الجماهير في مباريات الدوري إلى 50 في المئة وبحد أقصى 15 ألف مشجع، بعد أن أعادت تشديد القيود بالمسابقات الرياضية مع زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وتخشى السلطات الألمانية مخاطر موجة رابعة من كوفيد-19 والضغط على وحدات العناية المركزة بعد أن سجلت أمس الخميس أكثر من 73 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى ووفاة 388 شخصا.