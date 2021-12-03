كلوب يتحدث أخيرا عن "أنانية" صلاح.. وهذا رأيه

رفض يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، انتقادات لمهاجمه المصري محمد صلاح، تتهمه بالأنانية في اللعب، وكال المديح لبداية الدولي المصري "الرائعة" للموسم الحالي.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بعد 14 مباراة، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يتصدر اللاعب البالغ عمره 29 عاما لائحة أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافا (8 أهداف)، مقارنة بخمسة تمريرات حاسمة فقط، في 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

وقال كلوب للصحفيين، الجمعة، ردا على سؤال هل تحدث مع صلاح بشأن طريقة تصرفه بالكرة في الملعب: "لم نتحدث تحديدا عن هذا الأمر، لأنه لم يكن ضروريا. هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي".

وأضاف: "لم ننتقده أبدا في السابق بسبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت. الخبرة تفيد أي لاعب وتجعله يعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف وفي كل بقعة من الملعب".

"مو (صلاح) يملك الخبرة الآن. يتحلى بالهدوء الشديد ولم يفقد النهم للتسجيل وتطور فنيا. أرى أن لديه المزيد من الوقت لرؤية الأشياء الصحيحة في المواقف المختلفة.. في كثير من الأحيان يتخذ القرار الصحيح".

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة، متأخرا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر وبنقطة واحدة عن مانشستر سيتي.