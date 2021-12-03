السعودية: الجرعة المعززة من لقاح كورونا شرط لاستمرار «محصن» فى تطبيق توكلنا

جدة - نرمين السيد - صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، أنه بداية من الأول من شهر فبراير 2022، سيتم اعتبار تلقى الجرعة التنشيطية (المعززة) للقاحات المضادة لفيروس "كورونا" شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) فى تطبيق (توكلنا) لكل شخص مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيه الجرعة الثانية وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.





وأوضح المصدر -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية- أنه اعتبارًا من فبراير المقبل سيكون ظهور حالة (محصن) فى تطبيق (توكلنا) شرطاً لدخول أى نشاط اقتصادى أو تجارى أو ثقافى أو رياضى أو سياحى، وكذلك أى منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، مشيرا إلى أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر فى تطبيق (توكلنا). وأكد المصدر ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة، لافتا إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.

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