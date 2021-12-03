الرئيس العراقى: مواجهة تنظيم داعش الإرهابى هى مهمتنا الحالية

جدة - نرمين السيد - وقال صالح - فى تغريدة له على "تويتر" وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن هجمات "داعش" على حواجز البيشمركة فى قضاء (مخمور) خطيرة، ومواجهتها هى مهمتنا الملحة الحالية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون بين الجيش العراقى والبيشمركة للقضاء على الإرهابيين وتوفير الأمن بالمنطقة، معربًا عن تعازيه لأهالى الضحايا.

وشنت عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، أمس الخميس، هجومًا على قرية خضر جيجة بالقرب من جبال قرجوغ، ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين العزل وعدد آخر من قوات البيشمركة بين قتيل وجريح.

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن هجمات "داعش" محاولات كاذبة لإثبات وجودها، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر بين الجيش العراقى والبيشمركة فى ديالى وكركوك ونينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان أوردته (واع) - إن الهجوم محاولة كاذبة لإثبات الوجود، وإنه يجسد مدى عجز تنظيم "داعش" الإرهابى عن مواجهة القوات الأمنية والعسكرية، معربة فى الوقت ذاته عن تعازيها لأهالى الضحايا.