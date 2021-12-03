الرئاسة اللبنانية: عون وميقاتى قبلا استقالة وزير الإعلام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة فى تغريدة عبر موقع "تويتر"، "الرئيس عون وقّع قبل قليل مرسوم قبول استقالة وزير الإعلام جورج قرداحى". وأضافت الرئاسة اللبنانية أن المرسوم حمل الرقم 8519 تاريخ 3 ديسمبر2021، كما حمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى. وكان جورج قرداحى قد أعلن تقديم استقالته، اليوم الجمعة 3 ديسمبر، من الحكومة اللبنانية.

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