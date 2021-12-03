الصحة العالمية: اكتشاف سلالة أوميكرون فى 38 دولة.. ومتغير دلتا السائد

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة الفريق الفنى فى وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، اليوم الجمعة أنه تم تسجيل إصابات بسلالة (أوميكرون) فى 38 دولة، لكن متغير (دلتا) ما يزال النسخة السائدة عالميا من (كوفيد- 19).





وقالت فان كيركوف -خلال جلسة عبر الإنترنت حول الوضع بخصوص فيروس كورونا- "تم تسجيل أوميكرون حتى الآن فى 38 دولة، فى جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست، مع زيادة رئيسية فى الإصابات فى إفريقيا، لكن متحور دلتا ما يزال هو السائد فى العالم"، بحسب ما أفادت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية. كانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، قد أعلنت اليوم، أنه ليس لدى المنظمة بيانات حتى الآن عن وفيات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون. وتشير الدراسات الأولية حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة أوميكرون أكثر عدوى من السلالات الأخرى.

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