بايدن يعد بمجموعة من المبادرات لحماية أوكرانيا من روسيا

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء الماضى، أهمية استمرار التشاور ووحدة التحالف بشأن قضايا تشمل دعم أوكرانيا ضد التحركات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة الجاد والثابت تجاه الناتو والمادة 5 من معاهدة الشمال الأطلسى، التى تطلب من الدول الأعضاء أن تأتى لمساعدة أى دولة عضو تخضع لهجوم مسلح.