أخبار اليمن : شهيد و7 جرحى بعدوان على صعدة والحديدة

دوت الخليج -

شهيد و7 جرحى بعدوان على صعدة والحديدة

استشهد مواطن وأصيب 7 آخرين بينهم طفلان اليوم بعدوان جديد على محافظتي صعدة والحديدة. شهيد و7 جرحى بعدوان على صعدة والحديدةاستشهد مواطن وأصيب 7 آخرين بينهم طفلان اليوم بعدوان جديد على محافظتي صعدة والحديدة. وأوضح مصدر أمني أن جيش العدو السعودي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين. وذكر المصدر أن طفلين أصيبا بانفجار ذخيرة من مخلفات مرتزقة العدو في قرية المتينة التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

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