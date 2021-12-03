الصحة العالمية: أوميكرون شديد العدوى وعلينا الحذر
أكدت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن، أن السلالة الجديدة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى، لكن يجب ألا يشعر الناس بالذعر بسببها.
وقالت سواميناثن خلال مقابلة في مؤتمر "رويترز نكست" اليوم الجمعة: إن التعامل الصحيح هو التأهب والحذر وليس الذعر في مواجهة المتحور الجديد.
وأضافت: "إلى أي مدى يتعين أن نقلق؟ نحن في حاجة للتأهب والحذر لا الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كنا عليه قبل عام".
وتابعت قائلة: إن ظهور المتحور الجديد أمر غير مرحب به، لكنها أضافت أن العالم مستعد على نحو أفضل نظرا لصنع لقاحات منذ بداية الجائحة.
واختتمت بالقول: "علينا أن ننتظر ونأمل أن يكون أقل وطأة... لكن من السابق لأوانه التوصل لنتيجة بشأن المتحور ككل".
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