تونس تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأفاد مدير معهد باستور تونس هاشمى الوزير - فى تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه تم التأكد من تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" بعد صدور نتيجة التقطيع الجينى التى أنجزها معهد باستور لعينة مصابة بفيروس كورونا تعود لمسافر أصيل بلد من أفريقيا جنوب الصحراء وصل إلى تونس عبر طائرة قادمة من اسطنبول (تركيا).

وأوضح هاشمى الوزير أن الفرق الصحية رصدت منذ يوم الخميس الماضى بمطار تونس قرطاج حالة إصابة بكورونا بعد إجراء التحاليل السريعة للمسافرين الوافدين على متن طائرة قادمة من تركيا، مؤكدا أنه تم توجيه الشخص الحامل للفيروس إلى الحجر الصحى الإجبارى خلال نفس اليوم.

وقامت الفرق الصحية إثر ذلك برفع العينة من الشخص المصاب الى معهد باستور تونس لإجراء التقطيع الجينى الذى ظهرت نتيجته اليوم وأكدت إصابته بالمتحور الجديد "أوميكرون".

ويخضع المريض إلى الحجر الصحى الإجبارى وهو فى حالة جيدة ولم تظهر عليه أية أعراض للإصابة، وفق ما صرح به مدير معهد باستور تونس، مشيرا إلى أن المسافرين الوافدين على متن نفس الرحلة مع الشخص المصاب ليسوا معنيين بتطبيق الحجر الصحى الإجبارى أو الذاتى، لأنهم أتموا التلقيح المضاد لكورونا ولم تظهر التحاليل السريعة تعرضهم للإصابة.