بايدن: ضغوط أسعار الطاقة بدأت فى التراجع مع تحسن الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف بايدن أن الصين قد تقرر الإفراج عن كميات أكبر من النفط لكنها لم تفعل ذلك بعد.
وأكد الرئيس الأمريكى أن إدارته تعمل على ضمان حصول الأمريكيين على الغاز بأسعار مناسبة.
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