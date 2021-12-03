بلجيكا تفرض حزمة إضافية من الإجراءات الوقائية لتقليل إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، اليوم الجمعة فرض حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة تفشى فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن الزيادة الأخيرة فى الحالات تلقى بثقلها على الهيئات الصحية وتحرم الأشخاص المصابين بأمراض أخرى تهدد الحياة مثل السرطان من العلاج الضرورى.





وقال دى كرو -فى تصريحات صحفية أوردتها صحيفة (بروكسل تايمز) البلجيكية عبر موقعها الإلكترونى- "إن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يتلقون العلاج الذى يحتاجونه فى المستشفى، لذلك من المهم التصرف بسرعة"، مشيرًا إلى أن 40٪ من وحدات العناية المركزة فى بلجيكا مملوءة حاليًا بمرضى كوفيد -19، وأن الوضع الوبائى فى البلاد لا يمكن السكوت عنه. وأضاف أن الإجراءات الجديدة سشمل: إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية الآن فى موسم العطلات قبل أسبوع من عيد الميلاد فى 20 ديسمبر الجارى، وضرورة ارتداء الأطفال للأقنعة من سن 6 سنوات، كما حددت الحكومة حضور المناسبات التى تجرى فى الأماكن المغلقة ألا تزيد عن 200 شخص فقط.

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