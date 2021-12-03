covax.moph.gov.lb رابط حجز موعد لقاح كرونا من منصة وزارة الصحة في لبنان والتي أعلنت الوزارة عن إتاحة عدد من اللقاحات المعتمدة من الوزارة ليتم إعطاء اللقاح للشعب لعمل مناعة جمعية للشعب لمقاومة الفيروس الخطير الذي ينتشر في العديد من المناطق في الدولة وارتفعت اعداد الإصابات اليومية فيه لأعداد غير مسبوقة في الموجة الرابعة من هجوم الفيروس، وقد تم التشديد على عدد من المؤسسات لتسجيل منسوبيها في المنصة الإلكترونية لحجز لقاح وزارة الصحة وخاصة بعد ظهور متحورات جديدة للفيروس.

كوفيد 19 covax.moph.gov.lb رابط حجز موعد لقاح كرونا في لبنان والموعد الأقصى للتسجيل

وقد انتشر الفيروس في خلال العامين الماضيين من مدينة ووهان الصينية منتشرا في جميع دول العالم، حيث قامت الدول بإغلاق حدودها ومنع السفر منها وإليها لمنع انتشار الفيروس الخطير فيها، إلا أن أعداد الإصابات اليومية ارتفعت بشكل كبير وخاصة في الدول التي تقل فيها الرعاية الصحية والتي يكون فيها أعداد السكان كبيرة جدا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند وروسيا وعدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وغيرهم بما اكشفت فيها المنظومة الصحية ولم تتمكن من الإيفاء بالعديد من الالتزامات وتوفير الوقائيات والكمامات الكافية لشعبها.

الإجراءات الوقائية ضد انتشار كوفيد 19

قامت الدولة اللبنانية والعديد من الدول باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروسات والتي تتلخص في:

التشديد التام على لبس الكمامات لمنع الاختلاط في التنفس بما ينشر العدوى.

قامت الحكومة بالتشديد على التباعد الاجتماعي وحظر الكثافة الكبيرة في المهرجان والفعاليات بما قد يسبب انتشار للفيروس.

أكدت الوزارة على ضرورة التعقيم لليدين قبل وبعد الخروج والحرص على عدم لمس العين ولبس الواقي الوجهي “فيس شييلد” للحد من الانتشار.

قامت الوزارة بالاتفاق مع العديد من الهيئات والمؤسسات باستيراد عدد من اللقاحات وتوفيرها كوقاية ضد الفيروس الخطير.

تم التأكيد على الهيئات والمؤسسات الحكومية لضرورة الحصول والتسجيل في منصة اللقاح.

بيان وزارة الصحة بشأن المؤسسات التعليمية بشأن covax.moph.gov.lb رابط حجز موعد لقاح كرونا

حرصا على صحة الطلاب والمعلمين العاملين في المؤسسات التعليمية مع دخول التعليم في المدارس بالعام الجديد، قامت وزارة الصحة بإصدار بيان هام عبر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جاء فيه:

“بسبب الوضع الصحي الدقيق، يطلب من مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الانتهاء من تعبئة كامل البيانات المطلوبة لأفراد الاسرة التربوية والعاملين إضافة إلى التلامذة من مواليد العام 2009 وما قبل، في مهلة أقصاها يوم الاثنين ٦/١٢/٢٠٢١”.

كيفية وخطوات حجز موعد لقاح كورونا في وزارة الصحة اللبنانية