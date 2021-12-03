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عمر شويل - جدة برنامج الدعم التكميلي تكافل 1 رابط التسجيل في الدعم التكميلي لمواطنين الأردن. قد أعلن أمين عام صندوق المعونة الوطنية عن بدأ استقبال طلبات التسجيل الجديدة التي تتعلق ببرنامج الدعم التكميلي الخاص بتنمية المجتمع الأردني. يقوم البرنامج بدعم عدد من الأسر يصل إلى 50 ألف أسرة أو أكثر، وسيتم استقبال طلبات تقديم من الأسر المستحقة للدعم حتى يصل عدد الأسر المشمولة في الدعم أكثر من 130 ألف أسرة. لذا سنقوم بتوضيح طريقة التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 من خلال الرابط الرسمي لمنصة التكافل. كما سنقوم بتوضيح الشروط التسجيل في الدعم.

شروط التسجيل في الدعم التكميلي

يقوم برنامج الدعم التكميلي على أساس مساعدة الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل من مواجهة التي تواجهها دول العالم من ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة. فقد عملت الحكومة على وضع عدد من الخطط اللازمة لمواجهة تلك المشكلات، وكان برنامج الدعم التكميلي واحداً من تلك الحلول، وللتأكد من أحقية المستفيد من الدعم فقد وضعت الهيئة المسؤولة عن البرنامج بوضع عدد من الشروط.

أن تكون الأسرة الراغبة في التقديم على طلب التمويل تقع ضمن الأسر قليلة الدخل. ألا يكون رب الأسرة موظفاً في القطاع الحكومي. يجب ألا تكون الأسرة تستفيد من أي برنامج تمويلي آخر مقدم من الحكومة. ولكن استثنت الهيئة أصحاب الإعاقات الخاصة.

فقبل أن يقوم رب الأسرة بالتسجيل في البرنامج، يلزمه معرفة ما إن كانت تلك الشروط تتطابق مع حالة أسرته أم لا.

برنامج الدعم التكميلي تكافل 1 رابط التسجيل

وقد تساءل الكثير من الراغبين في التسجيل في برنامج الدعم عن رابط التسجيل في الدعم التكفيلي تكافل 1 ، وتتم عملية التقديم في البرنامج كما في الخطوات التالي:

أولاً قم بالدخول إلى موقع التسجيل تكافل.

إن كنت تمتلك حساب مُسبق على المنصة، فقم بتسجيل الدخول ببيانات ذلك الحساب.

أما إن كانت تلك هي المرة الأولى لك، فقم بالنقر فوق “تسجيل مستخدم جديد”.

يتم إدخال جميع البيانات التي تتعلق بك، مثل رقم الهوية، ورقم الهاتف وغيره.

بعد تسجيل حساب جديد، قم بالدخول على المنصة باستخدام بيانات الحساب الذي قمت بإنشائه.

ثم انقر فوق “تكافل”.

يتم الانتقال بك إلى صفحة البيانات.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك بصورة صحيحه.

يتم استكمال البيانات في عدد من الصفحات.

عند الانتهاء من إدخال جميع المعلومات الخاصة بعملية تقديم طلب التسجيل، انقر فوق “إرسال”.

يتم مراجعة طلبك وفحص جميع البيانات الشخصية التي قمت بكتابتها، للك يجب الحرص على إدخالها بصورة صحيحة.

وعند قبول الطلب من قبل الهيئة يتم التواصل معك من خلال الرقم الذي قمت بتسجيله، وإعلامك بالقبول في الدعم.